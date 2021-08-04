«Задыхался и внятных ответов дать не мог»: пограничники рассказали подробности о найденном вблизи границы человеке

Мужчина, которого нашли 4 августа вблизи белорусско-литовской границы, сильно кашлял, задыхался и внятных ответов дать не мог. Фото из архива ГПК

Мужчина, которого нашли 3 августа вблизи белорусско-литовской границы, сильно кашлял, задыхался и внятных ответов дать не мог. Об этом 4 августа журналистам рассказал начальник пограничной заставы «Бенякони» Максим Хвалько.

Сообщение о неизвестном поступило на пограничную заставу 3 августа около десяти часов вечера. По словам местного жителя, человек двигался в районе населенного пункта Еткишки в сторону населенного пункта Вороновка.

– Для проверки информации я вместе с нарядом выдвинулся в этом направлении. Около 23.00 в 150 м от дороги в поле обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто вы такой и что вы здесь делаете, внятных ответов не получил. Мужчина сильно кашлял и задыхался, – раскрыл подробности Хвалько, его слова приводит БЕЛТА.

Мужчине становилось все хуже, он запрокинулся набок. Пограничники пробовали оказать ему первую помощь, вызвали скорую, потому что пульс не прощупывался. Спустя десять минут после вызова прибыли врачи и констатировали смерть мужчины.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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