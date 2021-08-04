Певица МакSим впервые после комы позвонила по видеосвязи маме и дочкам. Фото: Инстаграм МакSим

Певица МакSим впервые после выхода из комы позвонила по видеосвязи своей маме и дочкам. Подробности сообщает портал журнала cosmo.ru.

Пока исполнительница находится в больнице две дочки МакSим – 6-летняя Мария и 12-летняя Александра – живут у бабушки.

Певица МакSим впервые после комы позвонила по видеосвязи маме и дочкам. Фото: cosmo.ru

Как отметила концертный директор артистки Маргарита Соколова, которой удалось посетить МакSим в клинике, она выглядит хорошо и настроена позитивно.

- Во внешности никаких заметных перемен нет: она все такая же, похожая на певицу МакSим – Марину Абросимову. Все такая же красивая и молодая, - отметила Соколова.

Певица уже может самостоятельно сидеть, свешивает ноги с кровати, а также просит принести ей мороженое.

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