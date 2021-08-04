Госпогранкомитет: вблизи границы найдены мигранты из Ирака с внешними признаками насилия

Госпогранкомитет заявил, что вблизи границы найдены мигранты из Ирака с внешними признаками насилия

Пятерых граждан Ирака 4 августа были обнаружены на участке Лидского пограничного отряда. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

В ГПК добавили, что нашли группу иностранцев непосредственно на линии границы, они «были насильно выдворены выдворены сопредельной стороной в Беларусь».

«Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак», – добавили в ГПК.

Там уточнили, что пострадавшим оказали первую помощь, затем доставили их в медицинские учреждения.

Напомним, что 3 августа в ГПК заявили, что на границе погиб мужчина, который возвращался в Беларусь из Литвы. Он был в тяжелом состоянии. Ему пытались оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте.

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