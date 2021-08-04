Синоптики предупредили белорусов о грозах, ливнях и шквалистом ветре вечером 4 августа

Белгидромет предупредил о грозах и ливнях вечером 4 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белгидромет предупреждает, что вечером 4 августа преимущественно по юго-западу страны прогремят грозы. Об этом сообщили в МЧС в среду вечером.

Чуть позже прогноз обновился, и спасатели выпустили еще одно предупреждение.

«Прогноз по грозам продлен и распространяется на большую территорию страны. Местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся и ночью», – говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 5 августа, также ожидается неблагоприятная погода. По прогнозам синоптиков, на Беларусь обрушатся ливни и грозы.

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