Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Фото: Инстаграм Арсения Зданевича

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич получил польскую гуманитарную визу. Об этом в среду, 4 августа, на брифинге сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

- Могу отметить, что муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу, - сказал Мюллер.

Напомним, что 4 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская должна была вылететь из Токио в Варшаву, но вылетела в Вену. Уже оттуда она вылетит в Варшаву.

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