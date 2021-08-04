В отношении директора детского хосписа в Гродно Ольги Величко возбудили еще одного уловное дело. Фото: Facebook Ольги Величко

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в отношении директора детского хосписа в Гродно Ольги Величко возбудили еще одного уловное дело. Подробности были опубликованы в телеграм-канале МВД.

- В отношении директора детского хосписа в Гродно Ольги Величко было возбуждено еще одно уголовное дело за участие в «Марше единства». Оперативникам ГУБОПиК удалось установить, что 37-летняя Величко причастна к действиям, которые грубо нарушают общественный порядок. Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в Гродно осенью 2020 года, - отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, стояла «в сцепке» и оказывала неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.

- Следователи дали правовую оценку действиям женщины и признали ее подозреваемой по уголовному делу, которое было возбуждено за участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, - подчеркнули в МВД.

И уточнили, что на данный момент фигурантка скрывается от следствия за рубежом.

- Ранее в отношении Ольги Величко было возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. В 2018 году женщина похитила деньги, которые хоспис собрал на покупку аппарата искусственной вентиляции легких больному ребенку, а также предназначавшиеся для ремонта служебного помещения. Работы там не проводились, - напомнили в МВД.

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