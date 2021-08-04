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Общество4 августа 2021 19:12

Эксперты ВОЗ призвали ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября

Причем специалисты считают, что его, вероятно, придется продлить, чтобы привить больше людей
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Эксперты ВОЗ призвали ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября

Эксперты ВОЗ призвали ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Такое заявление сделал 4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

– ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября, – сказал он, его цитирует ТАСС.

Он пояснил, что такое ограничение нужно вводить как минимум до конца сентября. Это связано с неравенством стран в плане доступа к вакцине от COVID-19. Если временно остановить ревакцинацию, то можно распределить препараты в пользу бедных стран и привить достаточное количество людей во всем мире до конца года.

Тем временем помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард добавил, что названный срок моратория могут впоследствии продлить.

– Мы должны будем пересмотреть достижения в конце сентября и оценить, что необходимо делать дальше, – сказал Эйлвард.

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