Эксперты ВОЗ призвали ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Такое заявление сделал 4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

– ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября, – сказал он, его цитирует ТАСС.

Он пояснил, что такое ограничение нужно вводить как минимум до конца сентября. Это связано с неравенством стран в плане доступа к вакцине от COVID-19. Если временно остановить ревакцинацию, то можно распределить препараты в пользу бедных стран и привить достаточное количество людей во всем мире до конца года.

Тем временем помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард добавил, что названный срок моратория могут впоследствии продлить.

– Мы должны будем пересмотреть достижения в конце сентября и оценить, что необходимо делать дальше, – сказал Эйлвард.

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