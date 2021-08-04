В КГБ назвали имена тех, кто стоит за попытками мятежа в Беларуси. Фото: БЕЛТА

В Комитете Государственной безопасности назвали имена тех, кто стоит за попытками мятежа в Беларуси. Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель в среду, 4 августа, в первой серии под названием «Заговор» документального сериала «Беларусь против цветной революции» на телеканале СТВ.

- По наши оценкам, самая важная роль в организации протестов принадлежит США, которые пытаются подобным образом решить свои геополитические интересы. Если мы говорим о наших соседях, то наиболее агрессивную политику в отношении Беларуси проводят Вильнюс и Варшава, - сказала глава КГБ.

Он отметил неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины. Также недружественные шаги по отношению к Беларуси предпринимает Чехия и некоторые другие государства.

В первой серии сериала также отметили, что за структурами гражданского общества стоят действующие или же отставные разведчики. Что касается блогеров, журналистов, активистов, которые выступают как медийные лица переворота, - это куклы.

- Спецслужбам Беларуси известны имена тех людей, кто ими управляет. Среди них эксперт гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски, а также российский олигарх Михаил Ходорковский, - рассказали в сериале.

По мнению авторов фильма, главным автором белорусского мятежа является Майкл Карпентер – старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию.

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