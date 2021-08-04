Следователи выясняют обстоятельства убийства иракца на белорусско-литовской границе. Фото: БЕЛТА

Следственный комитет устанавливает обстоятельства убии ства гражданина Ирака. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

«По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившеи от местных жителеи , сотрудники пограничнои заставы «Бенякони» на участке поля вблизи белорусско-литовскои границы в Вороновском районе обнаружили 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями», – рассказали в Следственном комитете.

Там добавили, что «несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных деи ствии установлено, что погибшии был гражданином Ирака».

Ранее пограничники раскрыли подробности о найденном вблизи границе гражданине Ирака. Они рассказали, что мужчина находился в полулежачем состоянии. На вопросы кто вы такой и что вы здесь делаете, внятных ответов не дал. Он сильно кашлял и задыхался.

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