«Обыкновенная женщина»: Кочанова рассказала о личной встрече с Тихановской

Кочанова рассказала о личной встрече с Тихановской. Фото: скриншот с видео youtube-канала СТВ

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в первой серии документального сериала «Беларусь против цветной революции» рассказала о личной встрече со Светланой Тихановской. Первая серия под названием «Заговор» вышла на телеканале СТВ 4 июля, в среду.

- Она (Светлана Тихановская – Ред.) обычная женщина, которая много раз повторяла, что ничего не понимает в политике. Я ей на это сказала: если вы не понимаете в политике и в чем-то сомневаетесь, надо хотя бы позаниматься, почитать, изучить, почитать что-то, посмотреть телевидение, чтобы разобраться в этих процессах. Потому что они непростые. Я потом с ней осталась один на один и сказала: «Света, вы мне в дочки годитесь. Но вы подумайте, что вы делаете. Наша страна мирная, спокойная. Во что она может превратиться, - отметила Наталья Кочанова.

Глава Совета Республики добавила, что Тихановская тогда с дрожью в голосе ответила, что она не знает, что ей делать дальше.

- Она несколько раз повторяла, что ничего не понимает в политике. Видно было, что человек, абсолютно случайно попавший в сложившуюся ситуацию, обыкновенная перепуганная женщина. Вот такое у меня сложилось впечатление о той встрече, - сообщила Кочанова.

В фильме не уточняется, когда именно произошла данная встреча и при каких обстоятельствах.

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