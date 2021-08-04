В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию на белорусско-литовской границе

До иностранных дипломатов была доведена объективная и документально-подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе. Фото: pixabay

До иностранных дипломатов была доведена объективная и документально-подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе. Об этом заявили в МИД Беларуси. Соответствующий комментарий опубликован на сайте министерства.

В МИД 4 августа прошел брифинг на уровне заместителя Министра иностранных дел Сергея Алейника для руководителей и представителей аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий иностранных государств.

«В ходе мероприятия с участием заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Романа Подлинева до иностранных дипломатов была доведена объективная и документально-подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе», – говорится в заявлении МИД.

Отмечается также, что «обращено внимание на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами, в числе которых блокировка финансирования Соглашения с ЕС о реадмиссии, инициативный разрыв соответствующих двусторонних межведомственных связей и контактов. Акцентирован факт отсутствия реакции со стороны европейских структур на ранее направлявшиеся предложения белорусской стороны по обсуждению миграционных вопросов».

Белорусская сторона рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия над беженцами. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

«Действия литовской стороны по корректировке национального законодательства в данной области и издание приказа Министра внутренних дел, санкционирующего применение силы в отношении просителей убежища, привели к текущим трагическим последствиям. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека», – сказано в комментарии МИД Беларуси.

Белорусские дипломаты также заявили, что «попытки литовской стороны представить это как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны. Подчеркнута полная прозрачность белорусской стороны по данной теме».

В МИД добавили, что Беларусь готова совместно решать все сложные вопросы, влияющие на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия.

«Белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС. Выражена надежда, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемых под контролем литовских властей», – отмечается в завлении МИД.

Кроме того, «белорусская сторона рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека».

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