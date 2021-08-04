Стало известно, сколько виз с начала 2021 года выдала белорусам Польша – цифра вас удивит

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В 2021 году Польша выдала гражданам Беларуси более 90 тысяч виз. Об этом сообщает «Польское радио».
Так, по информации Министерства иностранных дел Польши, с начала 2021 года Польша выдала гражданам Беларуси 90 тысяч 011 виз, в числе которых около 8 тысяч 844 гуманитарных виз.
В МИД также добавили, что с июня 2020 года и до 31 июля 2021 года Польша выдала белорусам в общей сложности 178 тысяч 711 виз, из которых более 12 тысяч – гуманитарные.
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