Караник рассказал о главном, чего смогла избежать Беларусь в борьбе с первыми последствиями пандемии

Система здравоохранения справилась с первыми последствиями пандемии в Беларуси, считает Караник Фото: Андрей АБРАМОВ

Система здравоохранения справилась с первыми последствиями пандемии в Беларуси. Такое заявление сделал бывший министр здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в документальном сериале «Беларусь против цветной революции». Первая серия «Заговор» вышла 4 августа на телеканале СТВ.

– Мы избежали главного: в нашей стране не было стадионов, перепрофилированных в так называемые медицинские учреждения. Хотя все понимали: оказать нормальную медицинскую помощь в этих условиях невозможно. Нам хватило штатных мест, не пришлось мобилизовывать социальных работников и превращать их во врачей, потому что у нас хватило медицинских работников. У нас не было домов престарелых, которые были заполнены телами умерших стариков. У нас не было рефрижераторов, наполненных телами умерших, которые бы стояли вдоль больницы, потому что морги не справлялись, – сказал Караник.

По его словам, в белорусских поликлиниках также не было километровых очередей в приемные покои, все пациенты смогли получить консультацию.

– Вот этот непосредственный эффект можно оценить уже сейчас: система здравоохранения справилась, – считает Караник.

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