Эйсмонт рассказала, что выборы в 2020 году могли быть перенесены - вот в чем причина

Эйсмонт рассказала, что выборы в 2020 году могли быть перенесены. Фото: БЕЛТА

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире документального сериала «Беларусь против цветной революции» рассказала, что выборы 2020 года могли быть перенесены. Первая серия сериала под названием «Заговор» вышла в эфире телеканала СТВ в среду, 4 августа.

Наталья Эйсмонт также отметила, что в первую волну пандемии коронавируса белорусское общество было очень напряжено – все видели, что происходит в мире.

- По признанию президента, он тогда ведь как таковой предвыборной компанией вообще не занимался. Он занимал здоровьем и жизнью людей. Утром, днем, вечером, а иногда даже и ночью – президенту десяток раз в день на стол ложились сводки. Каждый человек из тяжелых, кто находился на искусственной вентиляции легких, был на личном контроле президента. Каждая смерть анализировалась и разбиралась, - рассказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента добавила, что выборы 2020 года могли быть перенесены.

- Предложения звучали очень разные. Проще ведь было взять и объявить локдаун, закрыть людей и вообще запретить им выходить на улицу. И выборы перенести. Под коронавирус можно было сделать все, что угодно и общество бы это приняло. Но тогда президент сказал: выборы пройдут строго по Конституции, - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

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