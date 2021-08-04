Посол ЕС в Ираке: «Иракские авиалинии» отменяют рейсы в Минск.

— Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это кажется очень надежной информацией. Насколько нам известно, «Иракские авиалинии» проинформировали об этом все туристические агентства страны, — заявил дипломат порталу BNS. Хут добавил, что пока не получил официального уведомления от компании «Иракские авиалинии». Однако, по его словам, иракское правительство сформировало во вторник Комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

Пока ближайшие рейсы из Ирака в Беларусь на 5 августа стоят в расписании минского аэропорта.

Сейчас Беларусь и Ирак соединяют рейсы двух иракских авиакомпаний. В неделю к нам прилетает по 11 самолетов из Ирака. «Иракские авиалинии» летают из Багдада в Минск ежедневно. Два раза в неделю (а с 6 августа три) по этому же маршруту также летает Fly Baghdad. Со 2 августа раз в неделю в Минск начал летать самолет из Сулеймании – это небольшой город (740 тысяч жителей) на северо-востоке Ирака, с 5 августа - из Басры (1,3 миллиона жителей) – это на юго-востоке Ирака. А с 7 августа - из Эрбиля, это столица Иракского Курдистана, там живет полтора миллиона человек.

Напомним, нелегальные мигранты прибывают в Беларусь как туристы, а потом незаконно переходят границу с Литвой. С недавнего времени литовские пограничники стали их разворачивать и выдворять обратно в Беларусь.

С начала 2021 года на белорусско-литовской границе задержали 3 545 человек, 2 299 из них представились иракскими гражданами или имели подтверждающие документы из этой страны. Далее следуют Конго – 191 человек, Камерун – 129 человек и Сирия – 100 человек. Среди задержанных было также 63 граждан Беларуси или представившихся ими.

Наверняка на данный момент в Беларуси находится сотни, а может и тысячи иракцев, которые, вероятно, не смогут вылететь обратно.

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