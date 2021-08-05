В России уровень заражения коронавирусом идет на спад, рассказали в ВОЗ Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Всемирная организация здравоохранения констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России.

-Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, чем меньше население, тем меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение, - сказали в ВОЗ.

Там также отметили, что репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Мы видим снижение, медленное снижение в общем в стране.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 199,6 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 356 784 случая заражения, выздоровели 5 679 842 человека, умерли 161 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Причем специалисты считают, что его, вероятно, придется продлить, чтобы привить больше людей (подробности).