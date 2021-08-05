В Ивацевичском районе пропал мужчина в плавках

Пропавший мужчина ушел с озера, где отдыхал, в одних плавках. Фото: ориентировка ПСО "Ангел".

48-летний мужчина пропал в Ивацевичском районе. Мужчина исчез два дня назад, 3 августа. Он отдыхал на озере Бобровичское около деревни Бобровичи. Между десятью и одиннадцатью часами вечера он ушел в неизвестном направлении и с тех пор на связь с родными не выходил, где находится мужчина и что с ним случилось, неизвестно.

Пропавший – Андрей Протасеня, живет в г.п.Телеханы Ивацевичского района. Он темноволосый, нормального телосложения, среднего роста. Когда Андрей Протасеня ушел с озера, на нем из одежды были только плавки.

Мужчину разыскивает поисково-спасательный отряд «Ангел» и милиция. Всех, кто что-либо знает о его судьбе, просят позвонить +375 29 775 04 08 или 102.

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