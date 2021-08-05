Девушка, волосы которой намотало на станок, когда она устраивалась на работу, умерла в реанимации

Девушка, волосы которой намотало на станок, умерла в реанимации. Фото: Следственный комитет.

В Борисове умерла девушка, которая получила тяжелую травму, когда пришла устраиваться на работу на одно из предприятий города. Об этом сообщает ex-press со ссылкой на родственников девушки.

Напомним, 13 июля 21-летняя девушка пришла устраиваться на работу на завод. Ее отвели в производственный цех. Намотчица начала показывать ей, как работает станок, и отвернулась, чтобы сделать запись в журнале. В это время волосы девушки намотало на станок.

Пострадавшую отвезли в реанимацию Борисовской ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь почти три недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барановичском районе на предприятии погиб рабочий, его ударило током

Следственный комитет проводит расследование гибели рабочего. ПОДРОБНОСТИ.

В шахте на глубине 620 метров погиб бригадир «Беларуськалия»

Анатолию Эгипте было 54 года. ПОДРОБНОСТИ.

СК: рабочий, который погиб в Минске 29 июня, не был официально трудоустроен

Оказалось, что и коллега погибшего работал неофициально. ПОДРОБНОСТИ.