«Смарт» сбил насмерть мужчину в центре Минска. УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Сурганова под колеса автомобиля попал 56-летний мужчина, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел ночью – водитель автомобиля «смарт» совершил наезд на мужчину-пешехода. Он переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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От полученных травм мужчина скончался на месте (подробности).