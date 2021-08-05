«Смарт» сбил насмерть мужчину в центре Минска. УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске на улице Сурганова под колеса автомобиля попал 56-летний мужчина, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел ночью – водитель автомобиля «смарт» совершил наезд на мужчину-пешехода. Он переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля. В результате ДТП мужчина скончался на месте.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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От полученных травм мужчина скончался на месте (подробности).