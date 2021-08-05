Китай разработал ультрафиолетовый стерилизатор для инактивации коронавируса. Фото: Getty images

Новый ультрафиолетовый стерилизатор, разработанный в Китае, показал эффективность инактивации коронавируса нового типа на уровне 99,99%. Об этом пишет Синьхуа.

Стерилизатор HGC-UVC прошел испытание и был одобрен для борьбы с COVID-19.

Новое устройство более эффективно для дезинфекции, чем ртутная лампа, а энергопотребление у него ниже. Кроме того, стерилизатор эффективнее в борьбе с патогенными микроорганизмами, в том числе стафилококком, грибком Candida albicans и колиформными бактериями.

Ультрафиолетовое излучение имеет длину волны всего 10 – 400 нанометров, его не видно невооруженным глазом.

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