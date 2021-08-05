В Мозыре женщина родила на страусиной ферме и бросила новорожденную в лесу. Ребенок умер

Женщина родила ребенка и бросила его в лесу в коробке. Фото: Следственный комитет.

В Мозыре нашли мертвую новорожденную девочку. Тело ребенка лежало в коробке в лесу недалеко от городской детской больницы. Правоохранительные органы нашли мать ребенка.

Оказалось, что девочку родила 38-летняя жительница Мозыря. Женщина бродяжничает, злоупотребляет алкоголем. Как рассказали в Следственном комитете, в один из дней июля она встретила знакомых, которые предложили ей съездить на страусиную ферму в Мозырском районе. Там несколько дней в бытовке для сторожей вся компания распивала спиртное.

- В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медицинское учреждение, родила там живого ребенка женского пола. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лесной массив вблизи детской больницы, поместила в коробку и оставила одну, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мертвого ребенка обнаружили 30 июля. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту убийства заведомо малолетнего.

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