В Мостовском районе спасатели достали из колодца йоркширского терьера

Сотрудники МЧС достали из колодца йоркширского терьера. Фото: МЧС.

Собаку, упавшую в колодец, спасли 3 августа сотрудники МЧС в Мостовском районе. Инцидент произошел в деревне Огрызки, сообщает пресс-служба МЧС.

Йоркширский терьер прыгнул в колодец, когда его хозяйка с детьми прогуливалась по деревне. Семья была в отпуске. Полуторагодовалому псу Ричи повезло – колодец глубиной десять метров оказался сухим.

Доставали спасатели терьера из колодца при помощи лебедки, установленной на автоцистерну. Один из сотрудников МЧС спустился в колодец, взял животное на руки и поднялся наверх. При падении собака не пострадала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите, как сотрудники МЧС в Гомеле спасали кота, который застрял в оконной раме

Животное застряло в оконной раме на третьем этаже. ПОДРОБНОСТИ.

«Помогите! Кот застрял в решетке!»: милое видео спасения напуганного кота в Гомеле

Бездомный кот просунул голову в отверстие вентиляционного окна, но самостоятельно освободиться не смог. ПОДРОБНОСТИ.

В минском районе змея не пускала семью в дом. Помогли спасатели

Рептилию поймали, увезли подальше и выпустили. ПОДРОБНОСТИ.