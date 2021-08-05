МИД Ирака отреагировал на гибель гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы

МИД Ирака отреагировал на гибель гражданина своей страны. Фото: МИД Ирака

МИД Ирака выступил 5 августа с заявлением по поводу гибели гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы. Говорится в заявлении ведомства.

– Посольство Ирака в Москве следит за ситуацией с гибелью иракского гражданина на белорусско-литовской границе, – сообщили в МИД.

МИД также призвал граждан Ирака «не быть мишенью для контрабанды и торговли людьми».

Напомним, 4 августа недалеко от белорусско-литовской границы нашли 39-летнего гражданина Ирака в тяжелом состоянии. Мужчина был обнаружен местными жителями вблизи пункта пропуска Бенякони местными жителями. Спасти его не удалось.

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