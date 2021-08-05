Нападавший на Азаренка мужчина отправил ему письмо из СИЗО КГБ: вот в чем он признается и чего хочет

Фото Дмитрия Сосновского. Сайт "Наша нiва"

Письмо для Григория Азаренка написано от имени Дмитрия Сосновского, которого обвинили в покушении на телеведущего СТВ. Полный текст письма и снимки оригинала приводит «СБ».

Сосновский говорит в письме, что только 21 июля у него в руках оказалась ручка и бумага в СИЗО КГБ. Первым делом он решил написать Азаренку, поскольку его мучила совесть. «Хочу пояснить свое решение почему я решился на это преступление: я обычный парень из семьи рабочих, политикой начал интересоваться только с июня 2020 г. перед выборами. Я сторонник мирных перемен в нашей стране в виде реформ и смены политического строя на парламентскую республику. Благими намерениями я построил себе дорогу в ад, сейчас хочу лишь одного – обнять свою семью и попросить у них прощения и никогда больше в жизни не лезть в политику», - пишет обвиняемый.

Он говорит, что радикализация у него началась после разгонов мирных протестов и проблем в семье. Они с женой пережили в 2020 году выкидыш ребенка. Пока супруга была беременна, он не пытался активничать ни в каких чатах.

«Для того чтобы не выплескивать свои негативные эмоции в семью, я как диванный балабол создал в декабре 2020 г. в сети телеграм канал «Гидра» и там писал весь негатив в отношении действующей власти не задумываясь о последствиях», - продолжает свой рассказ Сосновский.

После того, как 13 июня он отметил свой 31-й день рождения, решил «не страдать фигней в интернете», начал уделять время семье и взялся за ремонт на даче. Свой канал он собирался удалить, поскольку интерес к нему пропал.

«Ход моих планов нарушил человек под ником Дис – администратор телеграм-канала ОГСБ, который попросил у меня помощи и уговорил меня участвовать в осуществлении злостного деяния. В тот момент я настолько поддался влиянию Диса, что проигнорировал все знаки своего ангела хранителя, что не нужно приезжать и в итоге с третьего раза согласился и приехал, это еще и после ссоры с женой, что стало последней каплей», - продолжает цитировать автора письма СБ.

Он подчеркивает, что никогда не участвовал в незаконных акциях, человека ни разу не ударил. Говорит, что вел себя «борзо» при беседе с Алексеем (в письме не конкретизируется личность Алексея. – Прим. ред) в машине, «чувствовал себя как диванный рэмбо».

«Когда я вышел из машины во дворе и увидел Вас впервые в жизни, идущего домой с работы, у меня в голове не было умысла причинять Вам боль и применять насилие, в моих руках ничего не было, и когда Алексей подошел первым и сразу завязалась потасовка, я сделал три шага к Вам навстречу, чтоб прекратить насилие, но был сразу жестко задержан сотрудниками КГБ. Я совершил самую большую глупость в своей жизни и потерял самое ценное что у меня было – это своего сына, семью, хотя отношения с женой в последнее время были очень напряженные», - говорится в письме.

Дальше по тексту Сосновский продолжает раскаиваться в содеянном. Говорит, «я не живу, а просто существую в бетонных стенах». Вспоминает сына, который, возможно, будет расти без отца или с новым отцом.

В конце письма желает Азаренку успехов в работе и здоровья. Еще раз просит прощения.

«Боже, спаси и сохрани нашу страну Республику Беларусь от насилия, войн, майданов! Пусть на нашей земле всегда будет мир, спокойствие и процветание, где живет наш трудолюбивый народ», - так завершается лист заключенного. В конце письма стоит его подпись.

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