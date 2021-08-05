Александр Лукашенко рассказал о дополнительной угрозе для Беларуси

Александр Лукашенко рассказал о возникновении новой угрозы для Беларуси. Фото: кадр из видео Пул Первого.

5 августа президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о ситуации на границе с руководителями силовых структур обратил внимание на появление дополнительной угрозы для Беларуси, которой раньше не было, сообщает телеграм-канал Пул Первого.

-Я пригласил руководство практически всех основных силовых структур, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается не только на границе, западной границе Беларуси и отчасти на южной границе, но также чтобы обсудить вопрос, что происходит вокруг Беларуси. И прежде всего, что касается политики североатлантического блока НАТО на западном направлении, - сказал Александр Лукашенко.

Президент призвал силовиков обратить внимание на позицию руководства сопредельной Украины. По мнению Александра Лукашенко, политика, которую проводит руководство этой страны, может нести дополнительную угрозу для Беларуси.

-В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток, на Юг идут, неважно, это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели ранее, - отметил Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию на белорусско-литовской границе

В министерстве прошел брифинг по этому вопросу, куда пригласили иностранных дипломатов. ПОДРОБНОСТИ.

МИД Ирака отреагировал на гибель гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «убийство». ПОДРОБНОСТИ.

Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с юга или с запада ступить не должна

Президент Беларуси поручил закрыть каждый метр границы с сопредельными государствами. ПОДРОБНОСТИ.