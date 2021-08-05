Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с юга или с запада ступить не должна

Лукашенко поручил силовикам усилить охрану южных и западных границ Беларуси. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвратить факты ее нарушения. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, слова президента приводит БелТА.

– С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна, – заявил президент.

Лукашенко отметил, что Беларусь не зря вкладывала большие средства в силовые структуры и в пограничные войска в частности.

– Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить – заявил президент.

В контексте совещания Лукашенко затронул и ситуацию на белорусско-украинской границе. По его мнению, руководство этой страны взяло курс противостояния против Беларуси.

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