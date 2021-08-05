«Пять детей, супруга и я». В Рогачевском районе спасатели нашли заблудившуюся в лесу семью с младенцем в коляске

Семья пошла в лес за ягодами в полном составе, взяли и младенца в коляске. Фото: кадр из видео МЧС.

Сотрудники МЧС, РОВД и лесхоза искали семью, заблудившуюся в лесу около деревни Сычман Рогачевского района.

Мужчина позвонил в службу спасения 4 августа в 16.12 и сказал, что с женой и детьми пошел в лес за ягодами, и вся семья заблудилась. «Пять детей, супруга и я», - ответил он на вопрос диспетчера о том, сколько всего человек заблудились в лесу.

Благо, дети не разбрелись по лесу, вся семья был вместе, никто не потерялся. Вскоре спасатели нашли их. Оказалось, что один из детей, которых супруги взяли с собой в лес за ягодами, совсем маленький – мать везла его в детской коляске.

Ни взрослые, ни дети не пострадали.

В тот же день поздним вечером спасатели искали женщину, заблудившуюся в лесу около деревни Бураково Верхнедвинского района. Она вышла из леса на звук пожарной машины.

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