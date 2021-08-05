Рейс из Ирака в Минск отменен по решению авиакомпании. Фото: БелТА

Рейс из иракского города Басра в Минск отменили по решению авиакомпании Iraqi Airways, об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск.

Самолет должен был приземлиться в Минске по расписанию в 13:00 в четверг 5 августа, но по решению авиакомпании так и не вылетел из города. С 5 августа авиаперевозчик Iraqi Airways должен был начать летать из Барсы, а с 7 августа – из Эрбиля.

– По словам представителя Iraqi Airways, рейс Басра — Минск — Басра отменен по решению авиакомпании, — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Сейчас рейсы в Беларусь выполняют две иракские авиакомпании – Iraqi Airways и FlyBaghdad. Самолеты летают из Багдада и Сулеймани.

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