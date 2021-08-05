Стали известны новые подробности гибели в музее Янки Купалы. Фото: СК РБ.

«Комсомолка» уже писала о том, что плановая проверка системы пожаротушения в музее Янки Купалы в Минске, которую проводили 5 августа, закончилась трагедией. Один человек погиб, один госпитализирован. По информации МЧС, во время проверки произошел выход газа. Администрация эвакуировала работников музея еще до того, как прибыли спасатели. Один из работников музея в больнице, еще один человек погиб.

Сейчас подробности сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске произошёл выход углекислого газа. В результате случившегося, работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

- Следственно-оперативная группа работает на месте. Во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, опрашиваются очевидцы, - сообщает СК. - Центральным районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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