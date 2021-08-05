Шокирующее видео. В Бресте подростки отрезали голову белке канцелярским ножом

В Бресте подростки отрезали белке голову. Фото: chipdale.su.

В Бресте правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. В сети появилось видео, как подростки отрезают голову белке, сообщает БТ-1.

Голову животному отрезали канцелярским ножом. На видео видно, что белку положили на поверхность, где начерчена фигура, напоминающая пентаграмму. Видео в сеть выложили сами подростки, участвовавшие в экзекуции.

Убийство белки вызвало шквал возмущения в сети. Вконтакте пользователи, которые утверждают, что знакомы с убившей белку школьницей, пишут, что девочка может быть причастна еще как минимум к двум фактам жестокого обращения с животными. В то же время другие пользователи заступаются за подростков, уверяя, что белку те нашли уже мертвой, а голову ей отрезали «для коллекции».

Все обстоятельства выясняет милиция.

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