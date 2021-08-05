Фотофакт. Очевидцы сообщают о пожаре на одной из станций метро в Минске

На станции метро "Пролетарская" в Минске произошло ЧП. Фото: Минский метрополитен

В четверг, 5 августа, на одной станция минского метрополитена произошло ЧП. Об этом проинформировал телеграм-канал ресурса «Наша Нiва».

Сообщается о том, что задымление наблюдается на станции метро «Пролетарская».

- Из-за возникшего задымления станцию «Пролетарскую» в Минске закрыли, - уточнила администрация телеграм-канала.

Из-за задымления станцию метро в Минск закрыли. Фото: телеграм-канал "Наша Нiва"

На фото, иллюстрирующем новостное сообщение видно, что дым заполнил тоннель метро со стороны прибытия поезда. На станции в ожидании состава стоят несколько пассажиров-очевидцев.

На момент написания статьи уточнений по поводу ЧП от пресс-службы минского метрополитена не было.

Около 12.20 часов внештатную ситуацию в метро прокомментировала пресс-служба организации в телеграм-канале «Минский метрополитен».

Сообщается, что запах гари стал ощущаться на станции «Пролетарской» ровно в 11.48 часов. Станцию из-за ЧП закрыли на вход и выход, а поезда следовали через нее без остановки.

- Данную станцию обследовали сотрудниками МЧС и работники метрополитена. В 12.02 станция «Пролетарская» была открыта и работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе, не уточняя, что было причиной задымления и запаха гари на станции метро.

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