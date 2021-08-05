В Беларуси на 5 - 15% подорожают билеты на поезда и электрички

Билеты на поезда внутри страны подорожают в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о том, что в Беларуси на 5 - 15 процентов поднимутся тарифы железнодорожных перевозок пассажиров. Такая информация появилась в телеграм-канале МАРТ.

Так сообщается, что в МАРТ 9 июля было принято постановление №51, предусматривающее установление новых тарифов на железной дороге на внутриреспубликанских перевозках.

- В среднем тарифы на региональных и межрегиональных линиях увеличатся на 5 - 15 процентов. Это будет зависеть от вида сообщения. Фактически рост стоимости проезда на конкретном маршруте будет зависеть от расстояния, - заметили в пресс-службе.

Например, поехать из Минска на станцию Беларусь электричкой станет на 6 копеек дороже. А отправится с вокзала Минск-Пассажирский в Молодечно уже на 17 копеек дороже. Билеты на «швейцарки» - поезда региональных линий бизнес-класса, также подорожают маршрут Минск-Пассажирский - Орша вырастет на 43 копейки, Минск-Пассажирский - Бобруйск - сразу на 35 копеек.

В МАРТ подчеркнули, что сейчас возмещение пассажирами затрат на перевозки железной дорогой внутри страны компенсируются менее чем на 14 процентов - это, в ведомстве, называли крайне низким показателем.

- Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется, - уточнили в пресс-службе министерства.

К слову, последний раз тарифы пассажирских перевозок в Беларуси увеличивались в декабре 2020-го года.

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