МОК сообщил о дисциплинарном разбирательстве по ситуации с легкоатлеткой Тимановской

Официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил последние новости в разбирательстве по скандальной ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Фото: ТАСС

Ранее «Комсомолка» публиковала заявление представителя МОК насчет того, будут ли применены санкции к НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Тимановской.

В четверг, 5 августа, появились подробности о разбирательстве со стороны Международного олимпийского комитета, проинформировало ТАСС.

Так в МОК сообщили, что открыто дисциплинарное разбирательство и впоследствии не исключены дисциплинарные меры в отношении НОК Беларуси. Но на данном этапе формируется список свидетелей по делу с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

По словам официального представителя МОК Марка Адамса, дисциплинарное разбирательство было открыто 4 августа.

- Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается, - прокомментировал он.

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