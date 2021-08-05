Лукашенко озвучил «больной вопрос» по частному сектору Беларуси

Лукашенко поручил правительству немедленно обсудить создание профсоюзов у частников – «вплоть до ликвидации». Фото: president.gov.by

В четверг, 5 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел встречу с главой ФПБ Михаилом Ордой, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

В повестке среди других тем снова поднимался вопрос создания первичек профсоюзов в частном секторе.

О том, что частный бизнес обязан либо создать свои профсоюзы в организациях, либо вовсе ликвидироваться, Лукашенко заявлял еще в ноябре 2020-го года.

Спустя девять месяцев к теме вернулись. У Михаила Орды Александр Лукашенко спросил о том, как на данный момент обстоят дела с созданием первичных профсоюзных организаций в частном секторе. Задачу Лукашенко назвал больным вопросом.

- Больной вопрос - создание первичных организаций, прежде всего, в частных структурах, - пояснил он.

Кроме того, Александр Лукашенко потребовал, чтобы в правительстве по данному вопросу незамедлительно прошли обсуждения и были внесены предложения – «вплоть до ликвидации».

- Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации этих частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации. Это защита трудящихся людей. Поэтому хотелось бы услышать, как у вас там обстоят дела, - заключил Лукашенко.

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