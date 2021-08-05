Белорусские спортсменки пробежали эстафету 4х400 метров без Кристины Тимановской: вот какой результат

Олимпиада в Токио близка к завершению. Фото: НОК Беларуси

На Олимпийских играх в Токио состоялись предварительные забеги эстафетной дистанции 4 по 400 метров. Бежали Хильманович-Близнец-Герман-Лимай. Напомним, эта та самая эстафета, от которой отказалась Кристина Тимановская, которая обычно бегает 100 и 200 метров, и которую неожиданно поставили бежать 400. В результате бегунья отказалась, а когда на нее, по ее словам, пытались давить и отправить в Беларусь, она развернулась в аэропорту, получила гуманитарную польскую визу и полетела в Варшаву.

Мы писали о том, что за девушки в результате побежали эстафету. Из-за недостатка бегуний на этой дистанции в команду поставили спринтера Эльвиру Герман. Но еще до ее старта на третьем этапе команда была на последнем месте.

В итоге наши девушки заняли последнее 8-е место в своем предварительном забеге, показав результат 3:33.00. Это на пять секунд хуже, чем лучший результат сезона.

У сборной Италии, финишировавшей 7-й, время 3:27.74. Выиграли бегуньи США – 3:20.86.

В первом полуфинальном забеге не финишировала сборная Багам. В итоге из 16 команд белоруски заняли 15-е место.

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