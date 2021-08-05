В Беларуси появился первый экстремистский Тик-Ток канал.

- Информационный ресурс «Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси» признан экстремистским, сообщает МВД Беларуси. - Такое решение принято судом Железнодорожного района Витебска. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Витебской области.

Кроме него в список экстремистских ресурсов внесены Telegram -каналы «Витебск, я гуляю!/Новости Витебска», «LIVE Витебск, я гуляю!», а также их страницы в социальных сетях, включая Инстаграм, Фейсбук и Тик-Ток. В сообществах публиковали прямые призывы к экстремистской деятельности, направленные на дестабилизацию общественного порядка.

В МВД напоминают, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пять детей, супруга и я». В Рогачевском районе спасатели нашли заблудившуюся в лесу семью с младенцем в коляске. Семейство отправилось в лес за ягодами [ВИДЕО]

Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с юга или с запада ступить не должна. Президент Беларуси поручил закрыть каждый метр границы с сопредельными государствами

Александр Лукашенко рассказал о дополнительной угрозе для Беларуси. Президент призвал руководителей силовых структур обратить внимание на Украину

МИД Ирака отреагировал на гибель гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «убийство»

В Мостовском районе спасатели достали из колодца йоркширского терьера. Полуторагодовалый Ричи случайно запрыгнул в колодец, когда гулял с хозяевами по деревне

В Мозыре женщина родила на страусиной ферме и бросила новорожденную в лесу. Ребенок умер. Женщина бродяжничала и злоупотребляла спиртным