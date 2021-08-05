Видеофакт. Лукашенко сказал, когда будет результат, несмотря на санкции

Лукашенко поблагодарил главу ФПБ за противодействие санкциям. Фото: president.gov.by

Во время встречи с Михаилом Ордой, главой Федерации профсоюзов Беларуси, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о санкционном давлении на страну, информирует пресс-служба президента.

Также он поблагодарил профсоюзы за реакцию на санкции, видео опубликовал приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

- Хочу вас поблагодарить и наши профсоюзы по активной работе в плане противодействия санкциям - молодцы. Обязательно будет результат, - уверенно заявил Лукашенко. - Это тысячи и тысячи людей, которые решили высказаться. Это большое дело.

Далее Александр Лукашенко риторично заметил об уборочной кампании, которая сейчас идет в Беларуси: «Санкции санкциями, но если будет, что покушать людям - на столе будет, тогда будет результат».

Общаясь с Ордой Лукашенко заметил, что в Беларуси уборочная компания «всегда была особенной». И заметил, что погода в очередной раз напоминает аграриям об этом.

- Хотя я не скажу, что погода плохая. Кроме зерновых у нас есть культуры другие, которые требуют влажной погоды, - уточнил он.

А далее непосредственно главе ФПБ поручил:

- Надо обеспечить людей! Прежде всего, зарплата, питание в поле и так далее. Ну, обычная работа для профсоюзов, - завершил Лукашенко.

В свою очередь Михаил Орда заметил, что профсоюзы Беларуси «работали и будут работать над противодействием санкциям».

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