Срочное предупреждение от синоптиков на 6 августа: сильные дожди и грозы с градом в Беларуси

Практически всю Беларусь днем 6 августа накроют грозы. Фото: pixabay.com

Дождевой фронт в первую неделю августа не уходит из Беларуси. И уже в пятницу, 6 августа, синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Такая информация появилась на сайте pogoda.by.

Сильные дожди и грозы начнутся ночью, а днем уже накроют практически всю страну. Так в ночные часы дождь пройдет по югу республики, утром и днем грозовые облака затянут небо во многих регионах Беларуси. Очень сильные дожди прогнозируются в западных районах. Еще днем ожидается град местами по востоку страны.

Непогода будет сопровождается усилением ветра, порывы вера во многих районах будут достигать 15 - 20 метров в секунду. В Минске ветер усилится до 15 - 18 метров в секунду. Гроза в столице прогнозируется и утром, и днем.

Что касается температурного фона, то ночью градус опуститься до +11..+18 тепла. Днем температуры в регионах будут полярно отличаться: от +15 градусов на северо-западе страны до комфортных +29 выше ноля в юго-восточных регионах.

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