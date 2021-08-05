У Беларуси еще одно олимпийское серебро: медаль завоевала Ирина Курочкина.

Третью олимпийскую медаль принесла Беларуси Ирина Курочкина. Белоруска завоевала серебро, уступив в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг японской спортсменке Рисако Каваи.

Напомним, о том, что Беларусь обеспечила себе еще одну медаль, стало ясно 4 августа. В женской борьбе в весовой категории до 57 кг Ирина Курочкина одержала 4 августа три победы: в 1/8 финала - над индийкой Аншу Аншу (8:2), в 1/4 финала – над россиянкой Валерией Кобловой (6:3) и в полуфинале над болгаркой Эвелиной Николовой (11:0). Таким образом, Ирина обеспечила себе, как минимум, серебро, но оставался шанс побороться за золото.

Теперь у нас три медали: одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая. В медальном зачете Беларусь делит 49 место с Эфиопией, Угандой и Филиппинами.

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