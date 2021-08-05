Верховный представитель ЕС: «Беларусь нарушила олимпийское перемирие»

Боррель считает, что в деле Тимановской Беларусь нарушила олимпийское перемирие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля, ситуацией с легкоатлеткой Кристиной Тимановской Беларусь «нарушила олимпийское перемирие», процитировало европолитика ТАСС.

В своем аккаунте в Твиттере Боррель написал о том, что испытал чувство облегчения, когда увидел, что Тимановская благополучно прибыла в Польшу

- Однако еще один гордый гражданин Беларуси был вынужден бежать из страны из-за действий режима Лукашенко. Олимпийское перемирие было нарушено, - заявил Боррель.

Напомним, белорусская спортсменка прилетела в Варшаву в четверг после скандального инцидента на Олимпиаде в Токио.

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