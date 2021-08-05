Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2021 года: отметка в 450 тысяч пройдена, за сутки больше 1,1 тысячи новых случаев и еще 9 смертей

В Минздраве Беларуси обновили статистику по COVID-19 на 5 августа. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси сообщили о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на четверг, 5 августа. Актуальная статистика была опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Так за сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 143 человек. Таким образом, психологическая отметка в 450 тысяч была пройдена. И всего с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заболели по подтвержденным данным уже 450 тысяч 445 человек.

Продолжает расти и число выздоровевших: плюс 1 тысяча 196 выписанных пациентов и 444 тысячи 613 за все время.

К сожалению, каждый день сообщается и о смертях из-за коронавируса. Еще 9 человек умерли за сутки.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 503 пациента с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

Продолжают в Беларуси и вести подсчет выполненных тестов на коронавирус: плюс 17,89 тысячи за сутки, и также свыше 7,37 миллиона исследований на COVID-19 за всю пандемию.

Кроме того, в Минздраве обновили и цифры массовой вакцинации. Сообщается, что на 5 августа получили первую дозу вакцины уже 1,427 миллиона белорусов, а полностью привились из этого числа уже 1,065 миллиона человек в стране. Таким образом, за сутки первый показатель увеличился на 19 тысяч, а второй - на 49 тысяч.

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