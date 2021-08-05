Фотофакт. Литва получила колючую проволоку от Эстонии и продолжила строить забор на границе с Беларусью

Литва возобновила установку заграждения на границе с Беларусью. Фото: pasienis.lt.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что литовские власти были вынуждены приостановить возведение заграждений на границе с Беларусь из-за того, что закончились запасы колючей проволоки. Власти в срочном порядке вели переговоры с другими государствами, пытались разместить госзаказы.

Первые 500 метров забора из «колючки» были установлены 10 июля. Сейчас 5 августа возведение забора на литовско-белорусской границе возобновилось.

Об этом сообщается на сайте Пограничной службы Литвы. Сообщается, что часть концертины (колючей проволоки с острыми лезвиями - Прим.) литовские власти получили в качестве поддержки из Эстонии.

- Еще одна часть была закуплена, параллельно ведутся дополнительные закупки, чтобы получить не только материалы, но и обеспечить монтажные работы, - прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что для этого ведутся консультации с правительствами Украины и Эстонии.

Департамент управления имуществом и экономики МВД Литвы готовится объявить крупный тендер на закупку большого количества материалов для строительства забора из колючей проволоки на госгранице. В тендере смогут участвовать как литовские, так и зарубежные компании.

- Физический барьер в качестве превентивной меры против нелегальной миграции будет возведен на тех участках границы, которые чаще всего выбирают мигранты, - добавили в Погранслужбе.

Сообщается, что с начала года со стороны Беларуси в Литву незаконно проникли уже 4110 нелегальных мигрантов.

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