Гражданин Ирака был обнаружен белорусскими пограничниками в ночь с 3 на 4 августа.

Родственники погибшего на белорусско-литовской границе иракца прилетели в Минск, сообщает sputkik.by. Напомним, 3 августа в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на границе погиб мужчина, который возвращался в Беларусь из Литвы. Он был в тяжелом состоянии. Ему пытались оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте.

- По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившеи от местных жителеи , сотрудники пограничнои заставы «Бенякони» на участке поля вблизи белорусско-литовскои границы в Вороновском районе обнаружили 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями, – рассказали в Следственном комитете.

Там добавили, что «несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных деи ствии установлено, что погибшии был гражданином Ирака».

5 августа заявление по этйо ситуации сделал МИД Ирака:

– Посольство Ирака в Москве следит за ситуацией с гибелью иракского гражданина на белорусско-литовской границе, – сообщили в МИД. МИД также призвал граждан Ирака «не быть мишенью для контрабанды и торговли людьми».

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