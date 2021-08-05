Белоруска Ирина Курочкина после награждения на Олимпиаде: «Плачу… Осадочек остался, что не золото»

Фото: кадр видео team.by.

Ирина добилась того, чего не удалось ни одной нашей борчихе – завоевала серебро Олимпийских игр. 5 августа она получила заслуженную награду.

"Проделан огромный труд для достижения этого результата. Может, осадочек остался, что не золото. Плачу, но... Это успех! Благодарна моей семье и еще много-много кому, что помогли достичь этого результата. Есть над чем работать. Всем спасибо!", - цитирует спортсменку noc.by.

Слез добавило и общение с родными по телефону. Но все-таки это были слезы радости.

В финале Ирина уступила титулованной и непобедимой в последние годы японке Рисако Каваи (0:5).

Напомним, Ирина родилась в многодетной семье в деревне Ракушево, у нее пять сестер. Перспективную девочку заметили тренеры по легкой атлетике и пригласили в училище олимпийского резерва Бобруйска. Но из-за травмы ахиллова сухожилия Ирина оставила легкую атлетику в 16 лет. Ее пригласили испытать себя в женской борьбе и Курочкина приняла вызов.

Мы пообщались с мамой чемпионки: Тамара Казимировна рассказала о семье, шестерых дочках, Ирине и ее характере с детства.

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