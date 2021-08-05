Пенсионерам в Беларуси начислят надбавку к пенсии 53 рубля: вот кто ее получит

Вот кому из пенсионеров в Беларуси увеличат надбавку к пенсии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Министерстве труда Беларуси сообщили о том, что с 1 августа у белорусских пенсионеров увеличатся пенсии. О «возрастных» доплатах и надбавках к пенсиям информируется на сайте ведомства.

Так сообщается, что в Беларуси с 1 августа на 3,7 процента увеличен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 273,27 белрубля до 283,46 белорусского рубля - Прим.). Величина БМП и будет применяться для начисления соцвыплат вплоть до 31 октября.

Благодаря чему вырастут и так называемые «возрастные» доплаты пенсионерам старше 75 лет. Доплаты так же подрастут на 3,7 процента.

С августа «возрастные» доплаты 75 - 79-летним пенсионерам к пенсиям прирастет 53,15 белорусского рубля, а пожилым гражданам от 80 лет и старше - 70,87 рубля.

Кроме того, до 35,44 белрубля увеличится и надбавка на уход, которые выплачивают пенсионерам от 80 лет и старше.

- Таким образом, в структуре пенсии 80-летнего пенсионера размер «возрастной» доплаты и надбавки с 1 августа составит 106,31 рубля, - суммировали в Минтруда.

Сообщается, что в Беларуси это уже третье повышение выплат с начала 2021-го года. Предыдущие два были в феврале и мае. А с января «возрастная» доплата выросла уже почти на 10 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсии в Беларуси и других странах: налогов и взносов белорусы платят больше многих соседей, а средние пенсии - втрое ниже польских.

Узнали, от чего зависит размер пенсии, жители каких стран получают больше всех и когда нам ждать больших выплат. А пока, например, датский пенсионер в месяц получает в 16,5 раз больше белорусского (подробности).

В Минтруда Беларуси рассказали, зачтется ли в пенсионный стаж работа в России.

Если человек работал в России во время СССР, он получит пенсию за этот стаж там, где живет (подробности).

Белстат назвал среднюю зарплату по стране за июнь: самая высокая у айтишников, самая низкая у парикмахеров.

Средний заработок увеличился по сравнению с маем 2021-го (подробности).

Названы средние зарплаты белорусов за II квартал: вот у кого они упали, а у кого стали больше.

В среднем заработная плата выросла на 94 рубля по сравнению с первым кварталом (подробности).

В Беларуси на 5 - 15% подорожают билеты на поезда и электрички.

В МАРТ объяснили, с чем связано подорожание (подробности).