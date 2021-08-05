Александр Лукашенко подписал указ о лишении белорусского гражданства за экстремизм

Лиц, которые получили белорусское гражданство не по рождению, могут его лишить за экстремизм Фото: Инна КОРСАК

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №302, которые вносить изменения в другие указы, связанные с вопросами получения белорусского гражданства. Документ принят в развитие последних поправок в закон «О гражданстве Республики Беларусь». Информация об этом была опубликована на сайте пресс-службы президента.

- В частности, указом были урегулированы процедурные вопросы, которые связаны с введением такого нового института, как восстановление в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на приобретение гражданства в упрощенном порядке, - говорится в сообщении.

В сообщении также написано о том, что дополнительно закрепляются порядок внесения президенту материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами «за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в тех случаях, которые предусмотрены указанным законом».

Помимо этого, с учетом предстоящего введения биометрических документов были актуализированы все перечни документов, подлежащие представлению заявителям в целях приобретения либо же прекращения гражданства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кого и за что смогут лишать гражданства Беларуси?

Разбирались в инициативе МВД, принятой Палатой представителей в первом чтении еще 4 июня. (подробности)

Экстремистов и террористов будут лишать белорусского гражданства. Но не всех.

Палата представителей рассмотрит соответствующий законопроект до конца 2020 года. (подробности)

В МВД заявили, что проводится проверка на принадлежность Кондрусевича к белорусскому гражданству.

В ведомстве отметили, что он его не лишен. (подробности)