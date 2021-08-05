Легкоатлетка Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прибывшая в Польшу из Японии после скандала на Олимпиаде, заявила, что готова будет вернуться в Беларусь при условии, что ее нахождение там будет безопасным. Об этом она рассказала во время во время пресс-конференции 5 августа в Варшаве, сообщает БелаПАН.

Кроме того, Тимановская рассчитывает остаться в профессиональном спорте и ожидает поддержки от польских властей. При этом, по ее словам, она пока не думала о политическом убежище.

– Все, чего я хочу, – остаться в спорте, продолжить карьеру. И я выбрала Польшу. Общалась с родителями, они сказали, что Польша может быть лучшим вариантом, они тогда смогут приезжать ко мне и мы сможем иногда встречаться, – уточнила Тимановская, отметив, что рассчитывает продолжить карьеру в этой стране, тренироваться ей будет помогать муж.

Она добавила, что расстроена из-за ситуации на Олимпиаде в Токио. Спортсменка считает, что у нее «отобрали шанс на Олимпийские игры».

– Даже после ситуации мы пытались подать протесты, чтобы я могла выступить. Были долгие пять лет подготовки, пришлось пережить травмы и ковид. Но я надеюсь, что это не последняя моя Олимпиада, я надеюсь еще на два старта. Буду делать все возможное, чтобы скорее вернуться в строй и продолжить карьеру, – призналась 24-летняя бегунья.

По словам Тимановской, она удивлена тем, что ситуация стала политическим скандалом, поскольку «касалась только спорта».

– Была совершена ошибка, из-за которой две участницы Олимпиады не смогли приехать. Я лишь хотела понять, кто должен быть ответственным за эту ошибку. То, что произошло, стало для меня большим удивлением, – заявила она.

Тем временем бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко, чей YouTube-канал вел видеотрансляцию пресс-конференции, сообщил, что 6 августа пройдет слушание в спортивном арбитраже о правомерности принятия решения об отстранении Тимановской от Олимпийских игр.

– До настоящего момента мы не знаем, представил ли Национальный олимпийский комитет Беларуси соответствующие документы, что также усложняет рассмотрение дела. Мы рассчитываем, что решение будет принято в пользу Кристины, – уточнил он.

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