В Молодечно начался суд над кикбоксером Алексеем Кудиным, который был экстрадирован из России в Беларусь Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В суде Молодечненского района в четверг, 5 августа, начался суд над кикбоксером Алексеем Кудиным, который в июле был экстрадирован из России в Беларусь. Об этом пишет агентство БелаПАН.

Кудин обвиняется по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса – Сопротивление сотруднику милиции или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия.

Дело рассматривает судья Ольга Дубовик. Потерпевшими по делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин.

В самом начале суда Алексей Кудин ходатайствовал о прекращении уголовного дела по причине примирения сторон. Но с этим согласился лишь один пострадавший – Яндола. Второй потерпевший и прокурор выступили против. По этой причине ходатайство удовлетворено не было.

По информации обвинения, во время протестов в августе 2020 года Кудин в Молодечно нанес удары Зорину и Яндоле. Обвиняемый сосгласился с тем, что удары действительно были, но сказал, что нанес их не намеренно, в целях самообороны. Когда у Кудина спросили, признает ли он свою вину, кикбоксер ответил, что признает тот факт, что от его действий пострадали два силовика.

До суда кикбоксер выплатил компенсацию пострадавшим: Яндоле – 15 тысяч рублей и Зорину – четыре тысячи рублей.

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