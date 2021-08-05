Беларусь прокомментировала вызов временного поверенного во внешнеполитическую службу ЕС из-за ситуации на границе с Литвой

Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе Петра Шульгу из-за ситуации на границе с Литвой. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе Петра Шульгу, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с мигрантами на границе с Литвой. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.

– До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией, – сказала Массрали.

В посольстве Беларуси в Бельгии прокомментировали ситуацию.

«4 августа 2021 года по инициативе европейской стороны состоялась встреча Временного поверенного в делах Беларуси при ЕС Петра Шульги с исполняющим обязанности Управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Ричардом Тиббельсом, в ходе которой обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений», – сообщается на сайте посольства.

В заявлении также говорится, что «в качестве отдельной темы затронута миграционная ситуация на белорусско-литовской границе».

«Белорусская сторона отвергла ряд озвученных категоричных оценок европейской стороны, представила дополнительные факты, отражающие реальную обстановку на границе, и расширенную аргументацию по указанному вопросу с перечислением конкретных системных мер по охране белорусско-литовской границы. Подтвердила готовность к диалогу в сфере миграции», – сказано в комментарии посольства.

В дипмиссии добавили, что «затронуты иные представляющие интерес темы. В частности, заявлено о бесперспективности и неоправданности европейских санкций, их неприятии большинством белорусского населения».

Читайте также:

В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию на белорусско-литовской границе

В министерстве прошел брифинг по этому вопросу, куда пригласили иностранных дипломатов (подробности).

В МИД ответили на обвинения в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

Там отметили, что «еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью» (подробности).

Родственники погибшего на белорусско-литовской границе иракца прилетели в Минск

Гражданин Ирака был обнаружен белорусскими пограничниками в ночь с 3 на 4 августа (подробности).