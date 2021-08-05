В Госпогранкомитете заявили об усилении охраны государственной границы. Фото: БЕЛТА
По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко белорусские пограничники усиливают охрану госграницы. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, передает БЕЛТА.
- В первую очередь было осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Также было увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на более значимые, - рассказал Бычковский.
Он добавил, что с учетом той обстановки, которая складывается на границе, органами пограничной службы было уточнено взаимодействие с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.
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